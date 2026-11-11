Calciomercato Roma, si continua a seguire Kvernadze: concorrenza internazionale per l'esterno, il Frosinone vuole tenerlo fino a fine stagione

La Roma continua a seguire Giorgi Kvernadze come profilo per rinforzare il pacchetto di attaccanti. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, l'esterno georgiano in forza al Frosinone sta attirando crescenti attenzioni in tutta Europa grazie alle sue recenti prestazioni.

Oltre ai giallorossi, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Napoli, Hull City, Crystal Palace, Monaco e Borussia Dortmund. Nonostante il forte interesse internazionale, la dirigenza del Frosinone non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore nel mercato di gennaio, preferendo trattenerlo fino al termine della stagione. Per questo motivo, la corsa per assicurarsi l'esterno è destinata a entrare nel vivo in vista della prossima sessione estiva.