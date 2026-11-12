Calciomercato Roma, estro e strappi: Gasp vuole Kvernadze

Kvernadze è stato uno dei primi giocatori ai quali ha pensato Gasperini alla fine della sessione estiva del mercato. Anche perché il tecnico lo aveva seguito lo scorso anno in B e ha immediatamente capito che il giocatore non aveva subito il contraccolpo del salto di categoria. è stato uno dei primi giocatori ai quali ha pensatoalla fine della sessione estiva del mercato. Anche perché il tecnico lo aveva seguito lo scorso anno in B e ha immediatamente capito che il giocatore non aveva subito il contraccolpo del salto di categoria.

Ha un po' tutte le qualità che vuole il tecnico della Roma: tecnica, strappo, imprevedibilità. E sarebbe quel trequartista sinistro di piede destro che l'allenato cerca da quando è nella Capitale. A Trigoria sanno bene che prenderlo a gennaio potrebbe essere un'occasione rispetto a giugno. Meglio metterci il timbro subito prima che sia troppo tardi.

(Gasport)