Endrick, no al Milan per colpa del simbolo del Diavolo: arriva la smentita dell'entourage

Il futuro dipotrebbe essere in Serie A, confortemente interessate all'attaccante brasiliano. Nella giornata di ieri, però, alcuni media lo hanno allontanato dai rossoneri per "colpa del diavolo". Endrick, infatti, profondamente cristiano, avrebbe escluso un trasferimento sotto la Madonnina proprio per questo motivo. Una versione che però è stata smentita in questi minuti direttamente in Brasile dall'entourage del giocatore, che a 'Globo' ha definito questa ricostruzione una "fantasia". Il giocatore vuole giocare lafattore che potrebbe essere deisivo per la sua scelta.