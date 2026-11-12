Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Endrick, no al Milan per colpa del simbolo del Diavolo: arriva la smentita dell'entourage

Mercato
di FedericoL
Endrick
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il futuro di Endrick potrebbe essere in Serie A, con Milan e Roma fortemente interessate all'attaccante brasiliano. Nella giornata di ieri, però, alcuni media lo hanno allontanato dai rossoneri per "colpa del diavolo". Endrick, infatti, profondamente cristiano, avrebbe escluso un trasferimento sotto la Madonnina proprio per questo motivo. Una versione che però è stata smentita in questi minuti direttamente in Brasile dall'entourage del giocatore, che a 'Globo' ha definito questa ricostruzione una "fantasia". Il giocatore vuole giocare la Champions League, fattore che potrebbe essere deisivo per la sua scelta.
(oglobo.com)
VAI ALLA NEWS

Leggi anche

Endrick-Roma: Wesley in pressing per convincerlo a trasferirsi nella CapitaleEndrick-Roma: Wesley in pressing per convincerlo a trasferirsi nella Capitale
Endrick

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

La Roma ha acceso i fari su Lookman dell'Atletico Madrid. Il giocatore, dopo i primi mesi nei quali ha fatto la differenza, non è riuscito a mantenere quella costanza che serve ad una squadra come que...

carrick

Il Manchester United esonera Carrick: manca solo l'annuncio ufficiale

Non è bastata la vittoria contro la Roma a Carrick per salvare la panchina. Qualche giorno dopo, secondo le informazioni riportate dal giornalista, è arrivato l'esonero. Manca solamente l'annuncio uff...

Read2

Calciomercato Roma: Read ancora nel mirino. Ci pensano anche Milan e Inter

La Roma ci ha provato in estate per Givario Read, esterno destro del Feyenoord, per il quale non è stato trovato un accordo economico con il club olandese.  Secondo le informazioni che arrivano i gial...

NOTIZIE POPOLARI
Lookman

Calciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a Lookman

de rossi roma genoa

De Rossi torna sull'esonero alla Roma: "Ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice e che amavo e ne sono andato a cercare un altro" (VIDEO)

tavano

Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"

nuno tavares lazio

Lazio, tre settimane di stop per Sutalo e Nuno Tavares: entrambi dovrebbero esserci per il derby

big massimo ascolto

TORRI: "Endrick non è il giocatore che cerca la Roma. PES: "Il miglior fino ad oggi è stato Hermoso"

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading