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Parma-Roma: al momento è sospesa la vendita dei biglietti

Biglietti
di R.P.
roma tifosi
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Sabato pomeriggio la Roma torna in campo in campionato e deve affrontare la trasferta contro il Parma. Ma per il momento, stando alle informazioni che si leggono sul sito, la vendita dei biglietti è sospesa.
"La vendita dei biglietti - si legge - per tutti i settori (incluso il Settore Ospiti), per la gara Parma-Roma è al momento sospesa, in attesa delle indicazioni delle autorità competenti in merito all’eventuale applicazione di limitazioni territoriali e/o di settore, come previsto dalla Determinazione n. 42 del 9 novembre 2026 dell’ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). Non appena il Club riceverà tali indicazioni, sarà cura dello stesso darne immediata comunicazione, così da consentire la corretta partenza delle vendite".
(vivaticket.it)
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