La missione parte dalla Premier, dove tra panchine scomode, talenti inespressi e giocatori con la valigia pronta possono nascondersi occasioni d'oro. Per la Roma e non solo. l'idea è pescare un talento in cerca di riscatto, garantirgli una nuova centralità e riportarlo ai livelli migliori. [...] La Roma vuole un altro colpo alla Malen. Un affare, stavolta per la trequarti sinistra, capace di accendere la fantasia, ribaltare le gerarchie e trasformare una scommessa in un investimento vincente., dove tra panchine scomode, talenti inespressi e giocatori con la valigia pronta possono nascondersi occasioni d'oro. Per la Roma e non solo. D'Amico fiuta il mercato inglese, cerca l'affare e prepara la prossima incursione:[...]

Nella lista di D'Amico (che aspetta con Gasp) l'arrivo di Friedkin a Trigoria ci sono anche due profili già seguiti con attenzione la scorsa estate: Gittens e Hudson-Odoi. Il primo rappresenta una delle situazioni più interessanti. Trattato dalla Roma durante l'ultima sessione estiva, era stato poi trattenuto dal Chelsea, che però non gli ha garantito lo spazio sperato. Il bilancio è impietoso: appena due apparizioni in coppa di lega, per complessivi 55 minuti. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato un problema alla caviglia, che lo tiene fermo ormai da un mese. La Roma fiuta l'opportunità, ma prima vuole avere garanzie sulle sue condizioni fisiche. [...] a Trigoria ci sono anche due profili già seguiti con attenzione la scorsa estate:Il primo rappresenta una delle situazioni più interessanti. Trattato dalla Roma durante l'ultima sessione estiva, era stato poi trattenuto dal Chelsea, che però non gli ha garantito lo spazio sperato.A complicare ulteriormente il quadro è arrivato, che lo tiene fermo ormai da un mese. La Roma fiuta l'opportunità, ma prima vuole avere garanzie sulle sue condizioni fisiche. [...]

L'altro nome sul taccuino è quello di Hudson-Odoi. L'esterno inglese non sta trovando spazio al Nottingham Forest, dove la situazione è diventata particolarmente complicata. Con la squadra al sedicesimo posto in classifica, il ventiseienne ha collezionato appena 45 minuti in Premier League, distribuiti in quattro presenze. Numeri che raccontano una stagione difficile, con una valutazione di mercato scesa vertiginosamente e un rendimento che nell'ultimo anno non ha rispettato le aspettative. [...]

Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento nella Capitale. La Roma osserva, valuta e aspetta il momento giusto per affondare. D'Amico è al lavoro per individuare il profilo che possa trasformarsi nella prossima intuizione vincente. Non necessariamente un nome altisonante, ma un talento da recuperare, con qualità e fame di riscatto. La ricetta è quella che ha già funzionato con Malen: pescare in Premier chi ha smesso di sorridere, offrirgli una nuova occasione e trasformarlo in una risorsa preziosa. L'obiettivo è trovare un altro colpo capace di fare la differenza.

(Corsport)