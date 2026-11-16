Alla vigilia dell'amichevole tra Argentina e Costa Rica, in programma martedì alle 20:00 allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul talento della Roma Matías Soulé

Analizzando la recente sconfitta contro l'Uruguay, Scaloni ha spiegato la scelta di inserire l'esterno offensivo nella ripresa: "All'intervallo abbiamo voluto fare delle prove, perché è questo il momento di farle, e abbiamo inserito Mati Soulé che è più un giocatore di fascia. Non abbiamo avuto il tempo di reagire perché in cinque minuti ci hanno fatto due gol. Da lì la partita ha iniziato a snaturarsi un po'".

Il tecnico ha poi commentato la pressione mediatica attorno ai giovani convocati: "È qualcosa di naturale. Pensare che un giocatore così giovane possa vincere una partita da solo è sbagliato: la Nazionale ha un altro contesto e un'altra realtà. Ci sono grandi calciatori e chi c'è già deve indicare la strada ai ragazzi. Questo non significa che non li faremo giocare. Cercheremo il momento giusto, come l'altro giorno con Mati Soulé. Pensavamo fosse il momento adatto, ma a causa dei gol subiti non è riuscito a esprimersi al massimo. Cerchiamo sempre il contesto ideale, ma a volte non va bene".

Infine, Scaloni ha parlato delle rotazioni nel reparto avanzato e delle assenze pesanti nel nuovo ciclo: "I giocatori che non ci sono sono difficili da sostituire. Non si possono cercare calciatori che rimpiazzino Cuti Romero, che è uno dei migliori al mondo, o Leandro Paredes. Per quanto riguarda gli attaccanti, sono situazioni che dobbiamo valutare. Ci sono Prestianni, Franco Mastantuono, l'altro giorno abbiamo visto Matías Soulé. Non si possono provare tutti insieme per una questione di equilibrio, ma cerchiamo di osservarli".