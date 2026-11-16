Germania-Olanda: Malen in campo dal 1'

Xavi figura dal primo minuto anche Donyell Malen. Grande sfida all'Olympiastadion di Berlino, dove alle 20:45 Germania e Olanda si affrontano nell'ultima giornata del Gruppo 2 di Nations League. Nell'undici iniziale scelto dal commissario tecnicofigura dal primo minuto anche

La classifica del girone vede proprio gli Oranje in vetta a quota 11 punti, forti di un cammino ancora imbattuto. All'Olanda basteranno due risultati su tre per blindare il primo posto e staccare il pass per i quarti di finale. La Germania di Jürgen Klopp, seconda a pari merito con la Grecia a 8 punti (e con la Serbia ferma a zero già eliminata), è invece chiamata a vincere per restare in corsa.