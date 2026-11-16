Belgio. Come annunciato alla vigilia dal commissario tecnico Silvio Baldini, il giallorosso Emanuele Lulli è sceso in campo dal primo minuto sulla fascia destra della difesa, restando sul terreno di gioco fino al 55', quando è stato sostituito da Eddy Kouadio. Titolare anche l'ex Roma Luigi Cherubini, ora in prestito al Benevento, schierato nel tridente offensivo insieme a Samuele Inacio e Francesco Camarda. Termina con un pareggio per 2-2 allo stadio Armando Picchi di Livorno l'ultima amichevole del 2026 dell'Italia Under 21 contro il. Come annunciato alla vigilia dal commissario tecnico, il giallorossoè sceso in campo dal primo minuto sulla fascia destra della difesa, restando sul terreno di gioco fino al 55', quando è stato sostituito da. Titolare anche l'ex, ora in prestito al, schierato nel tridente offensivo insieme a Samuele Inacio e Francesco Camarda.

Proprio Cherubini ha sbloccato il risultato al 25' portando in vantaggio gli Azzurrini. Immediata la risposta degli ospiti, che hanno trovato il gol del pareggio appena due minuti più tardi con Mirisola (27'). Nella ripresa, al 52', ancora Mirisola ha firmato la doppietta personale regalando il momentaneo sorpasso al Belgio, prima della rete definitiva del 2-2 realizzata su calcio di rigore da Ekhator all'88'.

ITALIA U21 (4-3-3): Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Dagasso, Lipani; Inacio, Camarda, Cherubini. Ct: Baldini.

BELGIO U21 (4-2-3-1): Brughmans; De Roeve, Smets, Noubi, Burlet; Fernandez, Vande Perre; Fofana, Stassin, Mbangula; Bassette. Ct: Swerts.