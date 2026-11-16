Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Fenerbahce segue Kvernadze

Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Fenerbahce segue KvernadzeMercato
ÖZEL | Fenerbahçe, Frosinone’nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Giorgi Kvernadze’nin durumunu yakından takip ediyor. @fanatikcomtr Gürcü futbolcunun sözleşmesinde yer alan 4 milyon euro’luk serbest kalma maddesi, yaz transfer döneminde aktif hale gelecek. Fenerbahçe, oyuncunun ara transfer dönemine kadar Frosinone ile yeni sözleşme imzalamaması halinde ocak ayında İtalyan kulübüne resmî teklif yapmayı planlıyor. Kvernadze ile AS Roma ve Everton da ilgileniyor.— Samet Çayır (@Sametcayir) November 16, 2026
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