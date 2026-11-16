Panchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo posto

Panchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo postoAltre
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Italia-Belgio U21, le formazioni ufficiali: Lulli titolare
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Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Fenerbahce segue Kvernadze
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