Panchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo posto

Chivu. Alle sue spalle l'allenatore del Como Fabregas e in terza posizione il tecnico della Roma Gasperini. La panchina d'oro della passata stagione, come miglior allenatore del campionato, è stata assegnata a. Alle sue spalle l'allenatore del Comoe in terza posizione il tecnico della Roma

Chivu succede ad Antonio Conte, premiato lo scorso anno e recordman di trofei con 7 Panchine d'oro (cinque per la Serie A, una per la B e una speciale nel 2018 da tecnico del Chelsea campione d'Inghilterra).

Gli altri premi sono andati a Massimiliano Alvini (Frosinone, serie B), Francesco Tomei (Ascoli, serie C), Luca Rossettini (Roma, serie A femminile), Selena Mazzantini (Como, serie B femminile), Diego Rios (Torino, futsal serie A maschile) e Cataldo Guarino (Bitonto, futsal serie A femminile). Panchina speciale per Francesco Farioli (Porto) e Daniele Franceschini (ct Italia Under 17). Premio "Mino Favini" a Matteo Silvestri (settore giovanile Empoli).