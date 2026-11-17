Manchester United e Chelsea vogliono Manu Koné e sono pronti anche ad alzare l'asticella pur di portarselo a casa. Poi, certo, bisognerà capire cosa vorrà fare la Roma, in che posizione di classifica sarà a Natale e che mosse di mercato si prospetteranno. Di certo c'è una cosa, per Gian Piero Gasperini il centrocampista francese è un punto fermo, un pilastro del suo scacchiere tattico. E a rinunciarci adesso non ci pensa proprio, esattamente come non ci pensava alla fine della scorsa estate. [...] Stanno affilando le armi, per poi andare all'assalto. Più o meno a gennaio, da capire solo quando, se all'inizio, in mezzo o alla fine, come del resto successo anche nell'ultima sessione di mercato. In Inghilterra però se ne parla spesso, soprattutto negli ambienti di mercato:Poi, certo, bisognerà capire cosa vorrà fare la Roma, in che posizione di classifica sarà a Natale e che mosse di mercato si prospetteranno. Di certo c'è una cosa,, un pilastro del suo scacchiere tattico. E a rinunciarci adesso non ci pensa proprio, esattamente come non ci pensava alla fine della scorsa estate. [...]

il Chelsea aveva deciso di acquistare il francese proprio nelle ultime 48 ore del mercato estivo, quando è arrivato ad offrire 60 milioni di euro, tra parte cash e il prestito di Gittens, il giocatore che la Roma seguiva (e segue ancora oggi) da un po' per il ruolo di trequartista sinistro. La trattativa la stava facendo direttamente la proprietà giallorossa, poi Gasperini si oppose e non se ne fece più nulla. «Una sua cessione? Impossibile, a meno di 24 ore dalla fine del mercato...». Una presa di posizione netta che Gasp è pronto a confermare pure adesso, nel caso dovesse servire dare il suo punto di vista. [...] Però queste offerte irrinunciabili sono rarissime e pochissime, intorno ci sono tante chiacchiere. Detto questo, Koné è un giocatore forte, spero che continui a giocare per la Roma. Poi magari un'offerta irrinunciabile ti permetterebbe di fare altre cose». Ecco, il punto è anche questo. Se con la cessione di Koné si dovesse arrivare al famoso attaccante sinistro, allora Gasp potrebbe anche dare il suo assenso. A patto, però, che arrivi anche un centrocampista che possa sostituire il francese adeguatamente, considerando anche il valore e il peso specifico che ha nella rosa, aspetti difficili da sostituire. Come è noto, quando è arrivato ad offrire 60 milioni di euro, tra parte cash, il giocatore che la Roma seguiva (e segue ancora oggi) da un po' per il ruolo di trequartista sinistro. La trattativa la stava facendo direttamente la proprietà giallorossa,«Una sua cessione? Impossibile, a meno di 24 ore dalla fine del mercato...». Una presa di posizione netta che Gasp è pronto a confermare pure adesso, nel caso dovesse servire dare il suo punto di vista. [...] Però queste offerte irrinunciabili sono rarissime e pochissime, intorno ci sono tante chiacchiere. Detto questo, Koné è un giocatore forte, spero che continui a giocare per la Roma. Poi magari un'offerta irrinunciabile ti permetterebbe di fare altre cose». Ecco, il punto è anche questo.A patto, però, che arrivi anche un centrocampista che possa sostituire il francese adeguatamente, considerando anche il valore e il peso specifico che ha nella rosa, aspetti difficili da sostituire.

Sta di fatto che sia Xabi Alonso al Chelsea sia Mauricio Pochettino al Manchester United hanno fatto il suo nome a chi di dovere per rinforzare le proprie squadre nel mercato di gennaio. La Roma valuta Koné 55-60 milioni di euro e se dovesse arrivare un'offerta del genere, allora sedersi e riflettere sarebbe obbligatorio. Anche perché la plusvalenza sarebbe succulenta, considerando che Koné in questo momento è iscritto a bilancio intorno ai 9 milioni di euro, il che vorrebbe dire fare tra i 45 ed i 50 milioni di plusvalenza. [...]

Tra l'altro Koné ha un contratto con i giallorossi fino al 2029, a circa 3,2 milioni di euro più bonus. Questo sostanzialmente vuol dire che se la Roma volesse/dovesse tenerlo anche la prossima stagione avrebbe quasi l'obbligo di rinnovargli il contratto, per poi non rischiare di entrare nell'ultimo anno dell'accordo e magari perderlo poi a parametro zero. [...] Per capirlo, però, bisognerà aspettare gennaio. E vedere cosa deciderà di fare anche Gasp...

(Gasport)