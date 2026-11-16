Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Contucci: "Trasferte Roma? Dovrebbe intervenire la Lega Calcio. C'è un danno economico e sportivo"

Altre
di Matteo Esposito
avvocato lorenzo contucci
Aggiungi come fonte preferita su Google
L'avvocato Lorenzo Contucci, da anni impegnato nella tutela dei diritti dei tifosi giallorossi, è intervenuto ai microfoni di Retesport per parlare delle continue limitazioni imposte alle trasferte della Roma. In particolare, il legale ha sottolineato le possibili conseguenze sportive ed economiche per il club, chiedendo un intervento della Lega Calcio e soffermandosi anche sulla situazione relativa alla prossima trasferta di Parma. Queste le sue dichiarazioni.
Sulle limitazioni alle trasferte:
"Dovrebbe intervenire la Lega Calcio, così come ha fatto la UEFA in altre situazioni. Su 14 trasferte in 12 occasioni ci sono state delle limitazioni, è una politica e non più ordine pubblico. Sono curioso di capire quale potrebbe essere l'eventuale motivazione per la chiusura del settore ospiti di Parma… C'è stata una lite casuale presso un McDonald's. Se si prende questo come pretesto o che gioca il Napoli basket è tutto pretestuoso. È facile gestire l'ordine pubblico non gestendolo, tutto qui…".
Sul ruolo delle società e sulle conseguenze per la Roma:
"Non mi sembra ci sia la volontà delle società di risolvere questa situazione. Non è facile interfacciarsi con certi organismi che ti dicono che sei dalla parte dei teppisti, cosa che ovviamente non è così. C'è un danno economico minimo per la Roma, ma anche sportivo parlando di punti in classifica. Avere 3000-4000 mila tifosi in uno stadio come quello di Parma è un valore aggiunto. Il concetto di 12° uomo in campo è stato coniato per un motivo… Questa situazione può portare punti in meno a una squadra come la Roma".
Su cosa può fare la Roma:
"In passato si è mossa per situazioni che molte persone non sapevano. Si vedono costantemente anche con le forze dell'ordine ma si può fare ben poco. Andrebbe fatto un ricorso a settimana… Servirebbe una pressione di carattere politico…".
Sulle possibili forme di protesta:
"Da un punto di vista tecnico è difficile contrastare queste decisioni. Ci vorrebbero altre forme di proteste lecite, solo in questo modo si può sbloccare la situazione. Ricordo quello che successe con le barriere in Curva Sud… Non ci sono altre strade".
Sulle trasferte europee:
"In Europa è più complicato, l'UEFA è sempre stata contro i divieti. Per Parigi è stato ridotto il numero di biglietti per i tifosi della Roma a causa di quanto accaduto a Manchester in cui ero presente. Ho visto come sono andate le cose e i disordini sono stati provocati dalle forze dell'ordine anglosassoni… Il divieto può farlo la pubblica sicurezza locale come accaduto con il Feyenoord. L'UEFA può chiudere i settori per fatti molto eclatanti ma vuole sempre avere entrambe le tifoserie».
(Retesport)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Leggi anche

Rossettini spiega l'addio alla Roma femminile: "Non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda"Rossettini spiega l'addio alla Roma femminile: "Non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda"
Panchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo postoPanchina d'oro: vince Chivu. Gasperini al terzo posto
Che Guevara de la pelotaChe Guevara de la pelota
Romauefacontucci

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

tavares-infortunio_1o6f9wxe4dncg1bfc7ccousfhl

Lazio, il bollettino medico: affaticamento muscolare per Frattesi, ci sarà al derby. In dubbio Zaccagni e Tavares

Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Lazio ha aggiornato sulle condizioni fisiche di tre elementi della rosa – Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi – tutti sottoposti...

totti

Totti, il retroscena di mercato: il Genoa pensò seriamente al suo ritorno in campo a 48 anni. Il legame con la Roma decisivo per il no

Francesco Totti avrebbe potuto tornare a giocare a calcio all'età di 48 anni. A rivelare il retroscena è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha raccontato come il Genoa avesse preso seriam...

Kvernadze

Calciomercato Roma, pronto un contratto triennale per Kvernadze: sul giocatore anche l'Everton

La Roma avrebbe avviato i contatti con il Frosinone per Giorgi Kvernadze, esterno offensivo georgiano classe 2003. Come riferito dal giornalista turco , anche l'Everton si sarebbe mosso per il calciat...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk Bologna

Calciomercato Roma: sondaggio del Valencia per Dovbyk. Il Bologna vuole l'interruzione del prestito

Kvernadze

Calciomercato Roma, pronto un contratto triennale per Kvernadze: sul giocatore anche l'Everton

IMG_8290

Che Guevara de la pelota

Soulé

Soulé, il retroscena di mercato: arrivate offerte da 30 milioni dalla Premier League. Gasperini lo ha ritenuto incedibile

dd15c48a17f9c5ce8d97a4660c449e12-01801-oooz0000

Calciomercato Roma: piace Cambiaghi del Bologna

WhatsApp Image 2026-11-16 at 09.05.48

FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading