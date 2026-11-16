Rossettini spiega l'addio alla Roma femminile: "Non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda"

Rossettini, ex tecnico della femminile, Luca, ex tecnico della Roma ha vinto la panchina d'oro appunto per la passata stagione alla guida della squadra giallorossa. Alla fine dell'anno l'addio, con Piovani che ha preso il suo posto.

A margine dell'evento, come riportato dal sito, Rossettini ha parlato dell'addio: “Come succede normalmente, al termine della stagione ci si dovrebbe ritrovare per programmare quella successiva. Come avevo già dichiarato in alcune interviste alla fine dello scorso campionato, sono una persona ambiziosa e pensavo che, per compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto a livello internazionale, fosse necessario sedersi intorno a un tavolo e valutare le possibilità per alzare l’asticella e provare a essere competitivi anche in Europa. Su questo aspetto ci siamo trovati in contrasto e ci sono state anche altre situazioni, delle quali però preferisco non parlare. Voglio conservare i ricordi belli pensare al futuro".

Rossettini ha continuato in questo modo: "Con la proprietà non ho avuto la possibilità di parlare direttamente. Mi sono confrontato con la dirigenza, ma non siamo riusciti a trovare una sintonia chiara. Da parte mia c’era la volontà di provare a fare qualcosa in più nella stagione successiva, ma non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda“.

(tuttomercatoweb)