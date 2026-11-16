Castro, passato in giallorosso, e sulle difficoltà dell'ex attaccante della Roma Dovbyk. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna , ha parlato a TuttoMercatoWeb.com a margine del Premio Città di Tolentino, soffermandosi anche sull'addio estivo di, passato in giallorosso, e sulle difficoltà dell'ex attaccante della Roma

Sulla cessione di Castro, il dirigente rossoblù ha spiegato: "I giocatori che stanno da più tempo con te sono quelli con cui è più difficile lasciarti. Castro stava bene al Bologna, voleva bene al Bologna, poi è stato il primo a spingere per la cessione quand'è arrivata la Roma".

Fenucci ha poi analizzato il momento complicato di Dovbyk: "Ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo fino a gennaio, poi vedremo".

(tuttomercatoweb.com)