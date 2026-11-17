Non c'è reparto della Roma che faccia dormire sonni tranquilli a Gasperini
come la difesa. È il riferimento, è una scelta complicata partita dopo partita e allo stesso tempo leggera, perché ci sono almeno cinque giocatori in grado di alternarsi (quasi) senza problemi.
In attesa del sesto, Koulierakis, oggi più indietro ma che a Trigoria segnalano in grande crescita. Non è un caso che tra i primi cinque giocatori più utilizzati fin qui, minutaggio alla mano, ci sia solo un difensore, Hermoso.
E non è un caso neppure il rendimento del reparto tutto, tangibile anche in fase offensiva: sette gol dei 41 segnati fin qui
tra campionato e Champions sono stati firmati da difensori
, da Hermoso (3) a Balerdi
(2) fino a Ghilardi e Ndicka (1).
Ecco, quello è il riferimento. Per ogni reparto. Quando Gasperini a inizio stagione disse chiaramente «basta parlare di titolari e riserve, qui non ci sono gerarchie», proprio questo aveva in mente. Poi è evidente che non tutti i settori della Roma sono allo stesso punto. Il centrocampo, con le sue quattro facce, si avvicina a quello che riesce a mettere in pratica la difesa, s'è visto anche durante la lunga assenza di Koné e quella più limitata di Cristante. [...]
Ecco, quando si ragiona in prospettiva sulla Roma — e per prospettiva si intende il mercato di gennaio — non si può non partire da qui. Un esterno possibilmente in grado di fare sia l'attaccante sia il tuttafascia alla Wesley. E poi un attaccante.
Queste sono le due priorità dell'allenatore pensando alla prossima sessione di trasferimenti. Non sarà semplice, ma Gasp e l'area tecnica del club hanno le idee chiare in tal senso. Due titolari in più — non due figurine, ma due giocatori almeno all'altezza di quelli che già ci sono — renderebbero a quel punto la Roma completa
, pronta per lottare fino in fondo per lo scudetto.
Certo, le variabili sono tante. Prima su tutte, la capacità di trovare giocatori di impatto immediato, come fu a gennaio scorso Malen o con modalità simili Balerdi appena arrivato la scorsa estate. Il primo giocatore, l'esterno, è quello più complicato da trovare. Non serve solo un'ala, ma uno in grado anche di fare una gara difensiva all'occorrenza. [...]
La Roma a lungo ha inseguito Moreira, ma lo stesso Leweling — sfumato l'ultimo giorno di mercato — era quel tipo di giocatore. Questo sì che permetterebbe a Gasp di giocarsi tutte le carte per puntare al massimo. Senza mettersi a sperare che Pellegrini accorci i tempi di recupero (ma prima del 2027 non se ne parla) o che Dybala si trasformi nell'Ironman tanto sperato. Basta copiare la difesa, insomma.
(Corsera)