perché ci sono almeno cinque giocatori in grado di alternarsi (quasi) senza problemi. In attesa del sesto, Koulierakis, oggi più indietro ma che a Trigoria segnalano in grande crescita. Non è un caso che tra i primi cinque giocatori più utilizzati fin qui, minutaggio alla mano, ci sia solo un difensore, Hermoso. E non è un caso neppure il rendimento del reparto tutto, tangibile anche in fase offensiva: sette gol dei 41 segnati fin qui tra campionato e Champions sono stati firmati da difensori, da Hermoso (3) a Non c'è reparto della Roma che faccia dormire sonni tranquilli a Gasperini come la difesa. È il riferimento, è una scelta complicata partita dopo partita e allo stesso tempo leggera,In attesa del sesto, Koulierakis, oggi più indietro ma che a Trigoria segnalano in grande crescita.E non è un caso neppure il rendimento del reparto tutto, tangibile anche in fase offensiva:tra campionato e Champions, da Hermoso (3) a Balerdi (2) fino a Ghilardi e Ndicka (1).

Ecco, quello è il riferimento. Per ogni reparto. Quando Gasperini a inizio stagione disse chiaramente «basta parlare di titolari e riserve, qui non ci sono gerarchie», proprio questo aveva in mente. Poi è evidente che non tutti i settori della Roma sono allo stesso punto. Il centrocampo, con le sue quattro facce, si avvicina a quello che riesce a mettere in pratica la difesa, s'è visto anche durante la lunga assenza di Koné e quella più limitata di Cristante. [...]

Un esterno possibilmente in grado di fare sia l'attaccante sia il tuttafascia alla Wesley. E poi un attaccante. Queste sono le due priorità dell'allenatore pensando alla prossima sessione di trasferimenti. Non sarà semplice, ma Gasp e l'area tecnica del club hanno le idee chiare in tal senso. Due titolari in più — non due figurine, ma due giocatori almeno all'altezza di quelli che già ci sono — renderebbero a quel punto la Roma completa, pronta per lottare fino in fondo per lo scudetto. Ecco, quando si ragiona in prospettiva sulla Roma — e per prospettiva si intende il mercato di gennaio — non si può non partire da qui.Queste sono le due priorità dell'allenatore pensando alla prossima sessione di trasferimenti. Non sarà semplice, ma Gasp e l'area tecnica del club hanno le idee chiare in tal senso. Due titolari in più — non due figurine, ma due giocatori almeno all'altezza di quelli che già ci sono —, pronta per lottare fino in fondo per lo scudetto.

Certo, le variabili sono tante. Prima su tutte, la capacità di trovare giocatori di impatto immediato, come fu a gennaio scorso Malen o con modalità simili Balerdi appena arrivato la scorsa estate. Il primo giocatore, l'esterno, è quello più complicato da trovare. Non serve solo un'ala, ma uno in grado anche di fare una gara difensiva all'occorrenza. [...]

La Roma a lungo ha inseguito Moreira, ma lo stesso Leweling — sfumato l'ultimo giorno di mercato — era quel tipo di giocatore. Questo sì che permetterebbe a Gasp di giocarsi tutte le carte per puntare al massimo. Senza mettersi a sperare che Pellegrini accorci i tempi di recupero (ma prima del 2027 non se ne parla) o che Dybala si trasformi nell'Ironman tanto sperato. Basta copiare la difesa, insomma.

(Corsera)