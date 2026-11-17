Sabato pomeriggio, a Parma, la Roma ritroverà però il suo portiere, Mile Due mesi di assenza e anche un paio di giorni in più. Un periodo lungo, anche se poi in mezzo ci sono state due soste che hanno anestetizzato la mancanza., Mile Svilar , che l'ultima partita l'ha giocata proprio il 19 settembre scorso, il giorno del 2-2 casalingo con la capolista Inter. [...]

Un'assenza che ha pesato, come del resto dimostrano i numeri: con Svilar la Roma (tra A e Champions) aveva incassato appena 4 reti in 6 partite, senza di lui siamo saliti a 14 in 8 gare. Insomma, si è passati da una media di 0,66 gol subiti a gara a una di 1,75, quasi il triplo. [...]

Solo che Svilar non è solo più forte, è anche capace di dare una maggiore serenità e tranquillità a tutto il reparto difensivo. Sono quelle presenze che anche solo inconsciamente contano a livello di squadra. E averlo ritrovato fa tirare un sospiro di sollievo al Gasp...

(Gasport)