L'ex terzino giallorosso Cicinho ha parlato della Roma in un'intervista al quotidiano, soffermandosi sulle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini , sul possibile arrivo di Endrick e sulla crescita di Wesley . Il brasiliano ha ricordato anche il suo legame con la Capitale, dove ha conosciuto la moglie, e ha espresso fiducia nel progetto tecnico del club. Queste le sue parole.

Cicinho, come sta?

«Sono felice della vita che ho costruito a San Paolo e di questa nuova fase della mia carriera come commentatore. Ma l'Italia ha un significato molto speciale per me. La mia storia con la Roma va ben oltre il calcio. È stato proprio in quel periodo che ho conosciuto mia moglie, Marry, e ho anche affrontato momenti difficili a livello personale, che tutti conoscono».

Ha qualche rimpianto?

«Sì, ma ho avuto il sostegno di mia moglie per superare quella fase e cambiare la mia vita. Per questo ho un legame affettivo molto forte con la città, il club e i suoi tifosi. Seguono ancora oggi la Roma e conservo un affetto enorme per tutto quello che ho vissuto lì. È un club che avrà sempre un posto speciale nella mia vita».

Gasperini può vincere il campionato?

«Credo che il progetto della Roma con lui sia ancora in fase di sviluppo e possa raggiungere il suo massimo livello nella prossima stagione, soprattutto se il club riuscirà a trattenere i giocatori più importanti e a continuare a rinforzarsi bene sul mercato. L'undici titolare è molto forte, ma la rosa ha ancora bisogno di alternative. La partita contro il Manchester United ne è un esempio, anche se si tratta di un'altra competizione. È proprio in partite importanti come questa che la squadra deve dare una risposta, dimostrare la propria forza e far vedere di essere pronta a competere per i titoli. Credo che la Roma abbia le qualità per lottare per il campionato fino alla fine. Spero che riesca a conquistarlo».

Ha parlato di rinforzi. Endrick aiuterebbe la Roma?

«Ha le qualità per fare la differenza. È un giocatore di grande talento, ma ha bisogno di continuità, deve giocare. Non può restare ad aspettare le occasioni in panchina al Real Madrid. Credo che la Roma sarebbe una soluzione eccellente per lui, soprattutto per lo stile di gioco di Gasperini».

A Roma c'è Wesley. Che cosa ne pensa?

«Sta facendo un ottimo lavoro. Vedo in lui grande dedizione e intensità. Inoltre ha la capacità di giocare su entrambe le fasce e aumenta il suo valore. Ha il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo».

È preoccupato per il Brasile? Neanche Ancelotti sta riuscendo a dare una scossa alla nazionale.

«Il Brasile sta attraversando una fase di rinnovamento, con tanti cambiamenti, ma ancora non riesce a entusiasmare. Credo che oggi il Brasile sia ancora lontano dalla conquista del prossimo Mondiale. Ma non sappiamo quanto la squadra possa crescere nei prossimi due o tre anni con Ancelotti. È un allenatore vincente ed esperto e, potendo contare su un intero ciclo alla guida della Nazionale, il Brasile potrebbe anche sorprendere».

A proposito di grandi allenatori. Lei a Roma ha lavorato con Luis Enrique.

«Era una persona apprezzata da tutti i giocatori. Mi volle nuovamente con sé quando ero in prestito al Villarreal e chiese il mio ritorno. È stato un allenatore con il quale sono cresciuto molto dal punto di vista professionale e con cui ho iniziato a dedicarmi davvero alla carriera da calciatore. All'epoca era difficile immaginare i successi che avrebbe raggiunto, ma conoscevo già le sue capacità».

La prossima settimana la Roma sfiderà il Paris Saint Germain. Sarà una partita senza storia?

«Assolutamente no. Il PSG ha una squadra molto forte, giocatori di altissimo livello e sta vivendo un grande momento, soprattutto in Champions League. Ma una partita di calcio non si vince prima ancora di scendere in campo. Luis Enrique dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti, ma anche la Roma ha qualità e deve credere nelle proprie possibilità».

(Il Messaggero)