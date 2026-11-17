Cesare Prandelli , ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in un'intervista al quotidiano della Roma di Gian Piero Gasperini , elogiando il lavoro svolto dall'allenatore giallorosso. Spazio anche ai singoli, da Malen alla coppia Cristante-Koné, fino ai giovani Pisilli Lulli . Queste le sue parole.

Forse ci ha addirittura messo meno tempo del previsto per fare della Roma una squadra a sua immagine.

«Sì, perché ha trovato un gruppo che ha capito e sposato subito le sue idee, applicandole con tenacia. E quando i tifosi vedono una squadra che lotta e sa cosa fare in campo, saranno sempre dalla parte sua e dell'allenatore».

Peraltro Gasp lavora in una città che ti dà tantissimo, ma ti mette addosso altrettanta pressione. Si aspettava che un uomo come lui, di fortissima personalità e poco incline ai compromessi, riuscisse così in fretta a tirar tutti dalla sua parte?

«Il popolo della Roma ha capito subito che Gasperini, con le sue idee e i suoi atteggiamenti chiari, era l'uomo giusto al momento giusto. Lo considero il primo allenatore-manager in Italia, il primo a capire l'importanza di fare calcio in questa maniera, indirizzando le scelte tecniche del club nella costruzione della squadra. Alla Roma la proprietà è lontana, in America, dunque ci sono due persone a comandare - allenatore e direttore sportivo - sulla falsariga di quello che succede in Premier. Il futuro dovrebbe essere questo, con il direttore sportivo che lavora in simbiosi con il tecnico e non, come spesso accade, dividendosi i compiti in compartimenti stagni. È il diesse a dover adeguarsi all'allenatore e non viceversa. Invece, quante volte si sente dire al tecnico: "Il mercato lo fa società, i giocatori non li ho scelti io"?».

Un limite di Gasperini può essere il fatto che le sue squadre giochino sempre allo stesso modo, portando un pressing asfissiante uomo su uomo a tutto campo?

«Non penso sia un limite, ma una qualità. All'Atalanta gli si muoveva la stessa critica, e lui ha introdotto il possesso palla che prima non praticava. Lo stesso farà alla Roma, anche se il pressing rimane nel suo Dna».

Cosa la impressiona di più di questa Roma?

«La valorizzazione di giovani come Pisilli e Lulli. I giovani hanno entusiasmo, voglia di emergere. Se a un giovane dici di attaccare, lui attacca, non si fa mica problemi. Quando una squadra ha dentro i giovani vuol dire che c'è un progetto, la voglia di rischiare. Prima la Roma era abbastanza "vecchiotta", quindi era difficile mantenere una certa intensità di gioco».

Analizziamo la difesa.

«Mi impressiona il salto di qualità di Mancini. Ha sempre avuto un alto potenziale, ma ogni tanto interpretava la partita andando sopra le righe. Smussati gli spigoli, è diventato un leader, un giocatore completo, un difensore di livello europeo».

È completa la coppia centrale di centrocampo Cristante-Koné o manca un regista puro?

«Nella Roma il regista è il gioco. Loro due si compensano, con una continuità di rendimento che prima non avevano. È appunto il gioco a valorizzarli. Esploso giovanissimo, Cristante si era poi appiattito perché non c'era una cornice tattica che lo aiutasse. Ora sembra tornato ragazzino, sempre positivo, sempre al posto giusto. Mi piace tantissimo».

I due trequartisti dietro la punta: bella scelta tra Dybala, Mora e Soulé.

«Sono tre titolari che si alternano, certo un Dybala così brillante atleticamente non l'avevo mai visto se non al tempo del Palermo. Mora non ha paura di gestire la palla e puntare l'uomo, si smarca coi tempi giusti e col suo movimento orienta quello di Malen, centravanti straordinario. L'olandese ha profondità, tempi corretti nello smarcamento e quando viene incontro sa gestire la palla. È perfetto per sviluppare gioco offensivo verticale».

Non è stato capito prima, in Bundesliga e Premier, o il livello più basso della Serie A permette a un buon giocatore di sembrare un fuoriclasse?

«Posso dire che è perfetto per il gioco di Gasp. Certi giocatori devono solo trovare un allenatore che li metta nel ruolo adatto».

(Gasport)