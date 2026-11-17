Matias Soulé cercherà di mettere un altro tassello al suo percorso fatto di talento. Già, perché se è vero che la sua seconda presenza con la Seleccion non è andata bene dal punto di vista del risultato (sconfitta per 2-1 con l’Uruguay) è anche vero che i 45 minuti giocati dall’attaccante giallorosso hanno ammaliato un po’ tutti. «Questa squadra ha un grande futuro - ha detto a fine gara Enzo Fernandez, il centrocampista del Manchester City - Nico Paz e Soulé sono due animali. Straordinari». Il momento d’oro prosegue anche a casa sua, in Argentina , dove stasera - a mezzanotte - giocherà contro il Costarica a Cordoba, allo stadio Mario Kempes. LìGià, perché se è vero che la sua seconda presenza con la Seleccion non è andata bene dal punto di vista del risultato (sconfitta per 2-1 con l’Uruguay) è anche vero che«Questa squadra ha un grande futuro - ha detto a fine gara Enzo Fernandez, il centrocampista del Manchester City - Nico Paz e Soulé sono due animali. Straordinari».

Un po’ il pensiero anche della critica, che ovviamente non pensa di aver trovato un altro Messi, ma almeno sa che nel vuoto lasciato da Lionel ora ci sono giocatori che si possono andare ad inserire. Come Matias, appunto. «Questa è la mia seconda convocazione consecutiva, proprio come per altri ragazzi - ha detto Mati dopo la sconfitta con l’Uruguay -. Credo che si debbano seguire le orme dei grandi, siamo solo all’inizio. E questa sconfitta deve servirci per ricaricare le energie e dare ancora di più». [...]

Un apprezzamento, quello che gli viene riconosciuto in patria, che cambia di molto anche le carte in tavola a Trigoria, dove Soulé fino alla scorsa estate era addirittura sulla lista dei possibili partenti. Ed invece questo inizio di stagione, per molti versi magico considerando anche la paternità, gli ha cambiato il mondo. E non è un caso, ad esempio, che sia proprio lui il miglior portatore di palla dei 5 campionati top europei. Già, nessuno palla al piede percorre così tanti metri di campo come l’argentino, ben 369 metri a gara. Un dato importante, decisivo per la fase di transizione. [...]

Soulé, in tal senso, si è messo alle spalle stelle come Cherki del Manchester City (330 metri) e Odegaard dell’Arsenal (301 metri). Anche questo conta...

(Gasport)