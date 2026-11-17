, che ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione,, già tornato in campo contro il Sassuolo e capace di sfruttare la sosta per ritrovare la migliore condizione.. I lunghi spostamenti dei sudamericani potrebbero influenzare le scelte, soprattutto in attacco, dove. La Joya avrebbe così l'opportunità di tornare dal primo minuto, agendo accanto a Malen, con Mora sulla trequarti alle loro spalle. [...]