Non solo attacco, la Roma guarda anche al centrocampo come reparto da rinforzare a gennaio. Gian Piero Gasperini in questo avvio di stagione ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Koné e Cristante e per questo, nonostante la priorità resti il reparto offensivo, non è da escludere un possibile rinforzo anche a centrocampo.

Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, di proprietà del Juventus, Atalanta e Como, infatti, avrebbero messo gli occhi sull'ex Brugge. Anche dalla Premier Leaugue si registrano interessamenti da parte di Aston Villa e Nottingham Forest. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, i giallorossi sarebbero interessati ad. Il centrocampista svizzero, di proprietà del Milan , non sta trovando tantissimo spazio in Serie A. Solamente tre le presenze da titolare in campionato, in altre sei occasioni è subentrato dalla panchina. Non solo la Roma, perché sul classe 2002 ci sono altre big italiane:infatti, avrebbero messo gli occhi sull'ex Brugge. Anche dalla Premier Leaugue si registrano interessamenti da parte di Aston Villa e Nottingham Forest.