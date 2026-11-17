Come riportato dal quotidiano, nel taccuino di Tony D'Amico c'è anche il nome di Hudson-Odoi. L'ala inglese non sta trovando spazio al Nottingham Forest e ha raccolto appena 45 minuti in Premier League in questa stagione. Di conseguenza il valore di mercato del classe 2000 è inevitabilmente sceso e la Roma guarda interessata. Il calciatore apprezzerebbe un trasferimento nella Capitale e Gasperini potrebbe essere il tecnico giusto per rilanciarlo.

(Corsport)