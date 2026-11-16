Lazio, il bollettino medico: affaticamento muscolare per Frattesi, ci sarà al derby. In dubbio Zaccagni e Tavares

Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi – tutti sottoposti a esami strumentali. Le loro condizioni verranno monitorate con particolare attenzione anche in vista del derby contro la Roma, in programma il prossimo 13 dicembre, data per cui resta da valutare l'effettivo recupero dei giocatori. Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Lazio ha aggiornato sulle condizioni fisiche di tre elementi della rosa –– tutti sottoposti a esami strumentali. Le loro condizioni verranno monitorate con particolare attenzione anche in vista del derby contro la, in programma il prossimo 13 dicembre, data per cui resta da valutare l'effettivo recupero dei giocatori.

Questo il bollettino medico diffuso dal club biancoceleste:

"Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.

Nuno Tavares è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma.

Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni."

(sslazio.it)