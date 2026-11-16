FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

Calciomercato Roma: in programma gli incontri per i rinnovi di Malen e Ndicka

nov 16, 9:37

La Roma lavora anche sul fronte rinnovi. Il ds Tony D'Amico, oltre alle trattative in entrata e in uscita, sta pianificando la situazione riguardante i rinnovi di contratto. In primo piano ci sono Her...