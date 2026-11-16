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FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"

Social Network
di Fabio D'Ascanio
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Ieri Paulo Dybala ha compiuto 33 anni. Nel corso della giornata sono arrivati tantissimi auguri social per il numero 21 giallorosso, che in serata ha festeggiato il proprio compleanno insieme alla famiglia e agli amici. Tra gli invitati, come si vede da uno scatto pubblicato sui social, c'era anche Nahuel Molina. I due sono compagni di squadra nella Roma e con la nazionale hanno condiviso anche la vittoria del Mondiale 2022.
Questo il messaggio social di Dybala: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia. Grazie a tutti per i messaggi carini"

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