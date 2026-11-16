Se la Roma impara a gestire le energie

“Per quello che si è visto fin qui,. Produce impressionanti volumi di gioco e dispone di individualità notevoli, Malen e Dybala, Rodrigo Mora e Soulé (...). Ambizioni e sogni rischiano di infrangersi sul limite più grande,. In Champions, contro Real e Manchester U., è successo che la Roma, a lungo padrona della scena, si sia spenta per esaurimento scorte. (...)