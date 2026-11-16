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Se la Roma impara a gestire le energie

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
gasperini genoa
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“Per quello che si è visto fin qui, la Roma ci pare l'anti-Inter migliore. Produce impressionanti volumi di gioco e dispone di individualità notevoli, Malen e Dybala, Rodrigo Mora e Soulé (...). Ambizioni e sogni rischiano di infrangersi sul limite più grande, la gestione delle energie e delle risorse umane. In Champions, contro Real e Manchester U., è successo che la Roma, a lungo padrona della scena, si sia spenta per esaurimento scorte. (...)
Come nel caso del Milan sarà determinante il mercato invernale. Se Gian Piero Gasperini otterrà un paio di giocatori d'alto livello, la candidatura per il titolo diventerà forte e chiara. Se arrivasse sul serio Endrick, la Roma potrebbe rendersi imprendibile.
(Gasport)
RomaGasperini

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