Crollo Nations: ancora una sconfitta col Belgio. L'Italia al tappetto ed eliminata.

LEGGO (F.BALZANI) - Esame di maturità fallito. Dopo aver incantato con la Francia, l'Italia come a Roma all'andata cade a Bruxelles contro il Belgio: 4-1 il finale. Gli azzurri, dopo un buon avvio, si spengono e vengono letteralmente dominati dai padroni di casa.Solo un immenso Donnarumma evita un passivo peggiore con almeno tre interventi da fenomeno. Una sconfitta pesante che, oltre a chiudere la porta dei quarti di finale di Nations League (qualificate Belgio e Francia), frena il processo di crescita del ct Mancini.

Applausi al Belgio che si conferma la bestia nera degli azzurri: due gare e due sconfitte. Unica nota positiva l'ennesimo gol di Pio Esposito che sale così a dieci gol in 15 gare in azzurro. L'attaccante dell'Inter illude tutti segnando la rete del momentaneo vantaggio dopo 11' di gioco. Il Belgio reagisce con rabbia e, in 12', mette a segno ben tre gol. Sul tabellino ci vanno De Cuyper, Ngoy e Doku, quest'ultimo autore di un gol splendido.

Nella ripresa, l'Italia prova a reagire ma è il Belgio a segnare il poker con il rossonero Moreira. Nel recupero, errore dal dischetto di Pio Esposito. Da segnalare l'esordio assoluto di Cisse. Finisce con la meritata vittoria della squadra di De Bruyne e Lukaku che vola ai quarti di finale di Nations League superando, per ben due volte, gli azzurri. L'Italia chiude il girone al terzo posto.

«Abbiamo pagatto troppo a livello fisico. Sono stati più bravi loro. Sono serate che possono capitare», il commento del ct Mancini. Un passo falso pesante che frena il percorso di crescita della squadra di Mancini. C'è tanto lavoro da fare, in ottica qualificazioni ai prossimi Europei.