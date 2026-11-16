Oggi Malen, domani Mora e Wesley

il ritorno a Trigoria. Si avvicina alla conclusione la sosta per le nazionali (...). Oggi riflettori puntati su Donyell Malen, impegnato con la sua Olanda nella sfida contro la Germania. Ultimi novanta minuti, poi. Si avvicina alla conclusione la sosta per le nazionali (...). Oggi riflettori puntati su, impegnato con la sua Olanda nella sfida contro la Germania.

Rodrigo Mora, che insegue un traguardo speciale: l'esordio con la nazionale maggiore del Portogallo nella partita contro il Galles. Sempre domani scenderà in campo anche Wesley, atteso dal Brasile nella sfida contro Singapore, mentre Evan N'Dicka affronterà il Gambia con la Costa d'Avorio. Domani toccherà invece a, che insegue un traguardo speciale: l'esordio con la nazionale maggiore del Portogallo nella partita contro il Galles. Sempre domani scenderà in campo anche, atteso dal Brasile nella sfida contro Singapore, mentreaffronterà il Gambia con la Costa d'Avorio.

Gli ultimi a chiudere gli impegni internazionali saranno gli argentini Matias Soulé, Lucas Castro e Leonardo Balerdi,che il 18 novembre sfideranno il Costa Rica. (...) Per Gasperini, l'obiettivo sarà riabbracciare il gruppo al completo e ripartire subito con la marcia giusta.

(Corsport)