Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Oggi Malen, domani Mora e Wesley

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Malen Mora
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ultimi novanta minuti, poi il ritorno a Trigoria. Si avvicina alla conclusione la sosta per le nazionali (...). Oggi riflettori puntati su Donyell Malen, impegnato con la sua Olanda nella sfida contro la Germania.
Domani toccherà invece a Rodrigo Mora, che insegue un traguardo speciale: l'esordio con la nazionale maggiore del Portogallo nella partita contro il Galles. Sempre domani scenderà in campo anche Wesley, atteso dal Brasile nella sfida contro Singapore, mentre Evan N'Dicka affronterà il Gambia con la Costa d'Avorio.
Gli ultimi a chiudere gli impegni internazionali saranno gli argentini Matias Soulé, Lucas Castro e Leonardo Balerdi,che il 18 novembre sfideranno il Costa Rica. (...) Per Gasperini, l'obiettivo sarà riabbracciare il gruppo al completo e ripartire subito con la marcia giusta.
(Corsport)
WesleyRodrigo MoraDonyell Malen

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

dybala 5

Calciomercato Roma: si ragiona a un rinnovo annuale per Dybala. In programma incontro con gli agenti. MLS e Boca sullo sfondo

Paulo Dybala si trova di fronte a uno snodo decisivo della sua stagione, tanto sul terreno di gioco quanto sul fronte contrattuale. Superata la micro-lesione al polpaccio che lo ha tenuto fermo nell'u...

Malen Ndicka

Calciomercato Roma: in programma gli incontri per i rinnovi di Malen e Ndicka

La Roma lavora anche sul fronte rinnovi. Il ds Tony D'Amico, oltre alle trattative in entrata e in uscita, sta pianificando la situazione riguardante i rinnovi di contratto. In primo piano ci sono Her...

balerdi

Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto

L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...

NOTIZIE POPOLARI
walter sabatini

Sabatini: "Gasperini ha spintonato Massara davanti alla squadra. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni"

Gasperini

Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia

Nainggolan

Nainggolan in tribunale per l'accusa di riciclaggio: "Avevo bisogno di soldi"

Endrick

Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

mastantuono

Calciomercato Roma, occhi su Mastantuono in vista della prossima stagione: piace anche al Milan

WhatsApp Image 2026-11-15 at 15.21.13

VIDEO - Bove a LR24.IT: "Ci sono stati momenti in cui non volevo più le telecamere. Con la Roma ho ancora un buonissimo rapporto. Un ritorno all'Olimpico? Per ora no, voglio lasciare la squadra tranquilla"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading