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Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

Mercato
di R.P.
Endrick
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Il profilo di Endrick, come sappiamo, piace alla Roma. Ma non solo: soprattutto nelle ultime settimane si è parlato molto del Milan. E secondo il sito in questione, i rossoneri possono fare sul serio per il giocatore del Real Madrid per una serie di motivi.
Il primo fattore è quello che vede Cardinale, patron della squadra lombarda, avere un rapporto assai consolidati con Roc Nation che detiene la procura dell'attaccante brasiliano. Endrick dal proprio canto vuole assai più spazio dopo essere stato impiegato col contagocce da Mourinho in questa prima parte di annata.
Inoltre il Milan a quanto pare non chiederà il semplice prestito al Real Madrid per il giocatore: ma proporrà di aggiungere un diritto/obbligo di riscatto a una cifra importante, più o meno a 60 milioni, a cui aggiungere magari qualche bonus. Inoltre è disposto a concedere alla Casa Blanca la possibilità di riacquistarlo per 80 milioni.
(Gazzetta.it)
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