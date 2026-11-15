Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

Lulli: "Devo ringraziare Gasperini. In Under 21 ci sono molte cose simili con la Roma"

nov 15, 21:15

Domani nella sfida che la nazionale under 21 giocherà contro il Belgio, in campo dall'inizio, così come ha confermato il commissario tecnico Baldini, ci sarà Lulli dall'inizio. E l'esterno gialloross...