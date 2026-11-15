Portogallo, Jorge Jesus: "Il futuro è qui: abbiamo il piccolo Mora e Trincao". Il talento giallorosso: "Cristiano Ronaldo? Gli sono grato, è una persona di cui seguire i consigli" (VIDEO)Nazionali
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Belgio-Italia, i convocati del ct Mancini: ci sono Pisilli e Ghilardi
L'Italia è pronta a scendere in campo contro il Belgio nell'ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Nations League. Forte del successo di prestigio ottenuto contro la Francia, la selezione g...
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Trentatré candeline, il primo compleanno da papà e una voglia matta di riprendersi la scena. Paulo Dybala festeggia oggi un giorno speciale (...) la Joya ha un altro regalo da scartare e poi da conseg...
De Roon verso il rinnovo. Dybala torna contro il Parma
Giorni frenetici per D'Amico (...) che è al lavoro sia per il mercato in entrata che per i rinnovi. Sul tavolo quelli di Hermoso (pronto un biennale) e di de Roon che potrebbe firmare per un altro an...