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Portogallo, Jorge Jesus: "Il futuro è qui: abbiamo il piccolo Mora e Trincao". Il talento giallorosso: "Cristiano Ronaldo? Gli sono grato, è una persona di cui seguire i consigli" (VIDEO)

Nazionali
di Paolo Rosi
Mora
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Jorge Jesus guarda al futuro della nazionale portoghese e indica Rodrigo Mora tra i giovani su cui puntare . Nel corso di un intervento ripreso da Sport TV Portugal, l'allenatore ha parlato del ruolo del secondo attaccante e delle possibilità a disposizione della Seleção: "Abbiamo tanti giocatori per interpretarlo. Il 'menino' Mora, anche Trincão. E quindi il futuro è già qui, bisogna pensarci".
A colpire è soprattutto il soprannome utilizzato per Mora. Jesus lo ha chiamato "Menino", parola portoghese che significa letteralmente "bambino" o "ragazzo", in questo contesto usato come appellativo affettuoso, per sottolineare la giovane età del calciatore e il suo potenziale.
Proprio Mora ha raccontato anche il ricordo del periodo trascorso in nazionale al fianco di Cristiano Ronaldo. Il giovane portoghese ha indicato nel modo di lavorare del fuoriclasse uno degli insegnamenti più importanti: "Credo che sia stato tutto, ma soprattutto il modo in cui lavora. È una persona di cui fare tesoro e di cui seguire i consigli. È stato molto bello e sono onorato di aver condiviso lo spogliatoio con lui. Gli sono molto grato e penso che tutti noi lo siamo per tutto quello che ha fatto per il Portogallo".
Rodrigo Mora

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