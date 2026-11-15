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Hermoso a vita: presto rinnova fino al 2029

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
Hermoso
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Da esubero estivo a colonna portante della corsa al titolo: l'incredibile trasformazione di Mario Hermoso è il fiore all'occhiello della gestione Gasperini. Il difensore 31enne è passato dall'essere ai margini del progetto a diventare un elemento imprescindibile per gli equilibri della Roma, guadagnandosi sul campo un rinnovo di contratto ormai alle porte. (...)
La firma sul nuovo accordo è attesa per la prossima settimana: si tratterà di un biennale con opzione per una terza stagione. (...) L'intesa gratifica non solo la leadership carismatica mostrata nello spogliatoio, ma anche il rendimento sotto porta: con tre reti siglate finora, lo spagnolo si conferma tra i difensori centrali più prolifici del nostro campionato.
(...) Dopo aver definito la posizione di Hermoso, la società inizierà a lavorare sulle altre scadenze contrattuali. L'attenzione si sposterà presto sui prolungamenti di de Roon e, soprattutto, di Paulo Dybala, per il quale la dirigenza sta valutando la formula del rinnovo annuale.
(gasport)

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