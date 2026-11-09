Hermoso gioca in attacco. Segna, difende e firma: pronto un biennale

Nel senso che non attende il pericolo, semmai lo anticipa per disinnescarlo sul nascere. In stile Gasp, per farla breve: pressione alta, marcature strette, contrasti ruvidi, pochi rischi e tanto movimento per tenere alta la linea. Quando supera la “linea Maginot” del centrocampo, invece, Da quando è allenato da Gasperini lo spagnolo ha segnato 7 gol, di cui 3 in questo primo scorcio di stagione, l’ultimo sblocca-risultato sabato col Sassuolo. Solamente van Dijk del Liverpool e Querfeld dell’Union Berlino in Europa hanno fatto meglio di lui, tra i difensori puri, nello stesso periodo con otto reti a testa considerando tutte le competizioni. [...] Quando gioca nella propria metà campo, pensa da difensore “evoluto”.. In stile Gasp, per farla breve: pressione alta, marcature strette, contrasti ruvidi, pochi rischi e tanto movimento per tenere alta la linea. Quando supera la “linea Maginot” del centrocampo, invece, Mario Hermoso si trasforma in un attaccante vero. Comincia infatti a ragionare come se il gol fosse una questione di vita e di morte, inserendosi nell’area avversaria con la costanza di un martello pneumatico.di cui 3 in questo primo scorcio di stagione, l’ultimo sblocca-risultato sabato col Sassuolo.i, tra i difensori puri, nello stesso periodo con otto reti a testa considerando tutte le competizioni. [...]

Ai tempi dell’Atletico Madrid Hermoso aveva impiegato quattro stagioni complete per segnare sette volte. Dopotutto, ci si chiede come uno cresciuto alla scuola di Simeone possa interpretare con tale efficacia il compito del centrale nella veste che gli dà Gasperini, il tecnico che non contava su Mario prima di un colloquio chiarificatore avvenuto a luglio del 2025. «Mister, dammi fiducia e vedrai che non ti deluderò», gli ha detto il calciatore, in procinto di partire perché non considerato adatto a un certo modo di fare calcio. Il seguito della storia, è già storia. Dopotutto, ci si chiede come uno cresciuto alla scuola di Simeone possa interpretare con tale efficacia il compito del centrale nella veste che gli dà Gasperini, il tecnico che non contava su Mario prima di un colloquio chiarificatore avvenuto a luglio del 2025. «Mister, dammi fiducia e vedrai che non ti deluderò», gli ha detto il calciatore, in procinto di partire perché non considerato adatto a un certo modo di fare calcio.

In questo atteggiamento “proattivo”, prima ancora che nei numeri, si può davvero cogliere la trasformazione del centrale, in questi giorni in trattativa con la società per il rinnovo. All’ottenimento della qualificazione in Champions il contratto di Hermoso è stato prolungato di una stagione (con lo stesso stipendio) sulla base di una clausola esercitata dal club. Ma il 30 giugno prossimo questo “nuovo” accordo già scadrà, quindi è stato necessario ridiscutere cifre e durata fin dall’inizio del campionato. Il calciatore è talmente fondamentale per l’allenatore che la volontà di proseguire insieme è forte e reciproca e le parti sono già molto vicine alla fumata bianca: il ragazzo di Madrid dovrebbe firmare fino al 2029 con opzione al 2030, accettando anche un taglio dell’ingaggio netto come hanno fatto prima di lui gli altri senatori dello spogliatoio, cioè Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini. [...]

In questa Roma arrembante e ultramoderna Hermoso è un simbolo. Per certi versi ricorda ciò che Kolasinac ha rappresentato nella miglior Atalanta di Gasp: un marcatore arcigno e al tempo stesso una fionda in fase d’attacco - dalla propria porta a quella avversaria - in questo caso con l’aggiunta di una qualità tecnica di base decisamente superiore al bosniaco e un fiuto del gol maggiormente sviluppato. Qualche dato rafforza il concetto: nelle tredici partite che fin qui ha giocato dal primo minuto, Hermoso ha effettuato 30 contrasti e intercettato 32 palloni, ma soprattutto è entrato 120 volte nell’area altrui, toccando 942 palloni e completando 697 passaggi. In quasi tutti i match è stato il calciatore più votato alla fase offensiva dell’intera squadra e pure quello che ha trattato di più la sfera. «Ha davvero tanta qualità, la sua freddezza sotto porta è quella di un nove», ha sottolineato Gasp dopo il Sassuolo. Sarebbe un difensore, in teoria.

(Corsport)