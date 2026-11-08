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VIDEO - Totti e Spalletti ancora insieme per Amaro Montenegro: la leggenda giallorossa raggiunge il bar segreto del tecnico tra tunnel e ciuchi neri

Social Network
di Matteo Esposito
totti spalletti
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Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano protagonisti insieme per Amaro Montenegro. Il marchio ha pubblicato sui social un contenuto promozionale che sembra anticipare un nuovo spot con l’ex capitano della Roma e l’allenatore juventino.
Nella storia ricondivisa da Totti compare una conversazione WhatsApp con Spalletti, che scrive: «Allora stasera da me. Quando arrivi ti do le indicazioni… preparati». La risposta dell’ex numero 10 arriva con un messaggio vocale: «Lucià… na cena normale no eh? Vabbè dai, mo arrivo».
Un primo assaggio della nuova campagna pubblicitaria, costruita sul rapporto tra i due.
Successivamente è stato pubblicato anche il video intero della nuova pubblicità: uno spot esilarante in cui la leggenda giallorossa deve attraversare un cammino tortuoso, tra tunnel e ciuchi neri, per raggiungere il bar segreto gestito dall'ex allenatore in cui poi i due protagonisti bevono insieme l'Amaro Montenegro.
TOTTIspalletti

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