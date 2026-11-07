Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anni

La Roma non smette di segnare. La squadra di Gian Piero Gasperini, con il tris contro il Sassuolo, ha raggiunto 31 reti dopo 11 giornate di Serie A. Un dato straordinario, che vale non solo il miglior attacco del campionato ma anche un record che i giallorossi condividono con altre tre squadre.

Sono solo quattro le squadre in Serie A che hanno segnato più di 30 gol dopo 11 partite di campionato negli ultimi 65 anni: Juventus (33), Napoli (32) e Lazio (31) tutte nella stessa stagione, quella 2017-2018.