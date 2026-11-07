Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anni

Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anniCampionato
31 - Squadre che hanno segnato più di 30 gol dopo 11 partite stagionali di Serie A negli ultimi 65 anni: 33 - Juventus - 2017/18 32 - Napoli - 2017/18 31 - Lazio - 2017/18 31 - #Roma - 2026/27 🆕 Devastante. #RomaSassuolo #SerieA https://t.co/GpZoW0MuZh— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 7, 2026
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