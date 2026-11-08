VIDEO - Manchester United 4-4 Aston Villa: Carrick si salva in extremis con un altro episodio arbitrale a favore

VIDEO - Manchester United 4-4 Aston Villa: Carrick si salva in extremis con un altro episodio arbitrale a favoreAltre
Manchester United have robbed Aston Villa here! Look at Lammens impeding Suzuki, yet the goal still stands. Absolute robbery 😭😭 https://t.co/yNWsh4pXSV— Leonard (@AfcLeo7) November 8, 2026
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Serie A, Fiorentina 2-2 Juventus: i bianconeri di Spalletti rispondono per due volte al vantaggio Viola
La Juventus guidata da Luciano Spalletti non riesce a dare continuità ai propri risultati. I bianconeri, dopo il successo di settimana scorsa contro il Napoli per 2-0, non vanno oltre il 2-2 in casa d...
Instagram, Castro: "Grande vittoria. Andiamo sempre insieme"
Santiago Castro, subentrato al 77' al posto di Donyell Malen nel match vinto contro il Sassuolo per 3-0, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio per manifestare tutto il suo entusiasm...
Instagram, Ndicka: "Davvero felice della prima parte di stagione. Abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare"
Evan Ndicka, schierato titolare da Gian Piero Gasperini nel successo contro il Sassuolo e autore di un'ottima prestazione, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto fare un bilanc...