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VIDEO - Manchester United 4-4 Aston Villa: Carrick si salva in extremis con un altro episodio arbitrale a favore

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di Fabio D'Ascanio
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Il Manchester United si salva in casa e rimonta l’Aston Villa in un pirotecnico 4-4. La squadra di Carrick pareggia in rimonta con due reti arrivate nei minuti di recupero. Il gol del definitivo 4-4 lo ha siglato Dorgu ma, dopo il rigore concesso contro la Roma in Champions League, è arrivato un altro episodio a favore dello United. Sul gol dell’ex Lecce, infatti, c’è una spinta evidente al portiere dell’Aston Villa Suzuki che non è stata sanzionato dal direttore di gara.
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