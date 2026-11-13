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Infinito Hermoso. Presto sarà rinnovo per la gioia di Gasp

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Hermoso
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Il futuro di Mario Hermoso sembra essere ancora a tinte giallorosse. La Roma ha avviato i contatti per prolungare il contratto del difensore spagnolo, attualmente in scadenza a giugno, fino al 2029. Un rinnovo voluto anche da Gian Piero Gasperini, che ha trasformato il classe 1995 in uno dei punti di riferimento della squadra. [...]
Da Madrid a Roma, le due capitali della vita del classe 1995, nato nel cuore della Spagna e tornato a brillare all'ombra del Colosseo. E lì vuole restare Hermoso, anche oltre la scadenza del suo contratto, prevista per il prossimo giugno. Ecco perché il suo agente ha avviato, da qualche settimana, i colloqui con D'Amico per trovare un nuovo accordo fino al 2029, magari spalmando i 3,5 milioni lordi del suo stipendio.
Una trattativa nata da poco ma che non è destinata a durare molto. Anche perché con l'avvento di Gasperini a Roma Hermoso ha trovato una centralità per certi versi sorprendente. Nell'estate del 2025, dopo una prima stagione fallimentare alla Roma — compreso il prestito al Bayer Leverkusen — lo spagnolo era un esubero. Nel giorno del raduno, però, chiese al tecnico la possibilità di far cambiare idea a lui e alla società. Detto, fatto: ora è tra i pilastri della Roma. [...]
In questo avvio di stagione ha raccolto 14 presenze su 15, raggiungendo 1.049' in campo: solo Wesley, con 1.069', ha giocato di più. Ci sono poi i tre gol fatti, a conferma della sua pericolosità in avanti: «E Gasperini a mettere noi difensori in condizione di segnare», ha detto dopo il Sassuolo. E ancora: «Siamo lì in alto e ci vogliamo restare». Parole da leader, averne uno in più in rosa non fa mai male, ecco perché la Roma vuole tenerselo stretto. E la cosa è reciproca.
(Corsera)

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