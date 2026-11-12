Olanda, il ct Xavi: "Malen è in forma, vuole mostrare il suo potenziale. Cerchiamo di dargli fiducia, voglio vederlo"

Xavi che si è soffermato in particolare sulla situazione di Donyell Malen. In casa della nazionale olandese l'attenzione è focalizzata sulla sfida di Nations League contro la Grecia, con il commissario tecnicoche si è soffermato in particolare sulla situazione di

L'attaccante della Roma, reduce da un rendimento straordinario con 27 reti in 34 partite con il club, rappresenta una sorta di paradosso per la selezione Oranje, non essendo riuscito a trovare la via della rete in nazionale nello stesso arco temporale. Dopo aver saltato la scorsa sosta per un problema fisico, l'attaccante è pronto a riprendersi una maglia da titolare: "Si allena bene, è in grande forma. Vuole mostrare il suo potenziale e cerchiamo di dargli fiducia, perché è importante per la squadra. Voglio vederlo assolutamente", ha dichiarato Xavi in conferenza stampa.