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Olanda, il ct Xavi: "Malen è in forma, vuole mostrare il suo potenziale. Cerchiamo di dargli fiducia, voglio vederlo"

Nazionali
di Paolo Rosi
Xavi
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In casa della nazionale olandese l'attenzione è focalizzata sulla sfida di Nations League contro la Grecia, con il commissario tecnico Xavi che si è soffermato in particolare sulla situazione di Donyell Malen.
L'attaccante della Roma, reduce da un rendimento straordinario con 27 reti in 34 partite con il club, rappresenta una sorta di paradosso per la selezione Oranje, non essendo riuscito a trovare la via della rete in nazionale nello stesso arco temporale. Dopo aver saltato la scorsa sosta per un problema fisico, l'attaccante è pronto a riprendersi una maglia da titolare: "Si allena bene, è in grande forma. Vuole mostrare il suo potenziale e cerchiamo di dargli fiducia, perché è importante per la squadra. Voglio vederlo assolutamente", ha dichiarato Xavi in conferenza stampa.
In vista del match, il CT ha elogiato anche Justin Kluivert, descrivendolo come un elemento dotato di grande intelligenza tattica, velocità e professionalità. L'Olanda guida attualmente il girone a quota 11 punti insieme alla Grecia, in un raggruppamento che si deciderà anche in vista del successivo scontro con la Germania.

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