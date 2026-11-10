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Instagram, Malen festeggia il ritorno in nazionale: "Di nuovo Orange" (FOTO)

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di Paolo Rosi
malen oranje
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Ritorno in maglia Oranje per Donyell Malen. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'attaccante ha celebrato il suo rientro nel gruppo della Nazionale olandese condividendo gli scatti del suo arrivo nel ritiro e della seduta di allenamento, accompagnati dalla didascalia "Di nuovo Orange".
Malen torna a disposizione della selezione dei Paesi Bassi dopo aver dovuto saltare la precedente sosta internazionale a causa di un infortunio, ed è ora pronto a rimettersi in gioco per i prossimi impegni in Nations League.

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