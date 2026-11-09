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Olanda, Xavi su Malen: "Dobbiamo dargli fiducia e spiegargli cosa ci aspettiamo da lui in quel ruolo"

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
Xavi
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Donyell Malen torna in nazionale. Il bomber giallorosso, dopo aver saltato gli impegni con la propria nazionale nell'ultima sosta a causa di un problema fisico, è stato nuovamente convocato da Xavi per gli ultimi due impegni di Nations League contro Grecia e Germania.
Il ct ha parlato in conferenza stampa anche dell'attaccante della Roma, e gli è stato chiesto perché nel 2026 non abbia trovato il gol con la maglia della nazionale: "Non so perché, non c'ero. La cosa migliore che possiamo fare è dare fiducia a Donyell e spiegargli cosa ci aspettiamo da lui in quel ruolo. Lo vedo come un attaccante. Conosce bene quel ruolo, sa sfruttare gli spazi e ha il tempismo giusto per aiutare la squadra al momento opportuno. Dobbiamo dargli la fiducia necessaria per poter esprimere al meglio il suo potenziale anche qui".

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