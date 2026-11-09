Olanda, Xavi su Malen: "Dobbiamo dargli fiducia e spiegargli cosa ci aspettiamo da lui in quel ruolo"

Xavi per gli ultimi due impegni di Nations League contro Grecia e Germania. Donyell Malen torna in nazionale . Il bomber giallorosso, dopo aver saltato gli impegni con la propria nazionale nell'ultima sosta a causa di un problema fisico, è stato nuovamente convocato daper gli ultimi due impegni di Nations League contro Grecia e Germania.

Il ct ha parlato in conferenza stampa anche dell'attaccante della Roma, e gli è stato chiesto perché nel 2026 non abbia trovato il gol con la maglia della nazionale: "Non so perché, non c'ero. La cosa migliore che possiamo fare è dare fiducia a Donyell e spiegargli cosa ci aspettiamo da lui in quel ruolo. Lo vedo come un attaccante. Conosce bene quel ruolo, sa sfruttare gli spazi e ha il tempismo giusto per aiutare la squadra al momento opportuno. Dobbiamo dargli la fiducia necessaria per poter esprimere al meglio il suo potenziale anche qui".