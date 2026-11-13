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Roma, multa da 20mila euro per i disordini di Manchester

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Man Utd Roma settore ospiti
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La UEFA ha sanzionato la Roma dopo gli incidenti avvenuti all'Old Trafford in occasione della trasferta contro il Manchester United.
Il club giallorosso dovrà pagare una multa di 20mila euro per i disordini registrati durante la partita. È stata inoltre disposta una limitazione della vendita dei biglietti per il settore ospiti, la cui applicazione resterà sospesa a meno di nuovi episodi.
La prima occasione per verificare il comportamento della tifoseria sarà il 25 novembre, quando la Roma affronterà il Paris Saint-Germain in trasferta.
(Gasport)

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