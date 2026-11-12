Serie A, Malen re dei tiri in porta: sono 18 i tentativi nello specchio

Roma occupa il terzo posto in classifica a quota 27 punti (ancora imbattuta con 8 vittorie e 3 pareggi. A spingere i giallorossi nelle zone altissime della classifica ci sono i numeri da leader di Archiviate le prime undici giornate di campionato, laoccupa il(ancora imbattuta con 8 vittorie e 3 pareggi. A spingere i giallorossi nelle zone altissime della classifica ci sono i numeri da leader di Donyell Malen, protagonista assoluto di questo avvio di stagione.

Secondo le statistiche raccolte da Squawka, l'attaccante olandese è il giocatore che ha centrato più volte lo specchio della porta in tutta la Serie A, con ben 18 tiri nello specchio. Un rendimento che conferma l'impatto devastante dell'ex Borussia Dortmund dal suo arrivo nella Capitale a gennaio: con gli 8 gol messi a segno in questo inizio di torneo, Malen è volato a quota 22 reti in appena 28 presenze complessive in campionato con la maglia della Roma.

Alle spalle dell'olandese sul podio si piazzano Nikola Krstović dell'Atalanta al secondo posto con 15 tiri in porta e un terzetto al terzo gradino a quota 14: Marcus Thuram, Gustavo Varela del Monza e Ché Adams del Venezia.