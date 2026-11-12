U21, Baldini: "Non pensavo che Lulli sarebbe esploso così rapidamente, ma l'abbiamo sempre monitorato"

Alla vigilia dell'amichevole contro la Francia in programma a Laval, il commissario tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e fare il punto sul gruppo azzurro, già qualificato ai prossimi Europei di categoria: "Qui è una famiglia. Faccio il paragone con le persone che lavorano all'estero e che, quando tornano a casa, trovano festa e armonia: quando vedo questi ragazzi provo quelle stesse emozioni. Sono speciali nel saper distinguere tra la professionalità del lavoro in campo e il divertimento fuori. Ci sono delle regole, ma la numero uno è quella dell'allegria: voglio vederli scherzare e ridere. Per me sono un dono divino".

Il tecnico ha chiarito i pareri sui giocatori seguiti dallo staff tecnico: "Lulli non pensavo sarebbe esploso in maniera così rapida ma è sempre stato monitorato. Ekhator è fortissimo e più maturo della sua età, può dare una grossa mano alla Juve e avrà un grande futuro. Inacio? Ragazzo promettente, ha grandi qualità e si sta comportando alla grande, avrà il suo spazio".