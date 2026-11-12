U21, Baldini: "Non pensavo che Lulli sarebbe esploso così rapidamente, ma l'abbiamo sempre monitorato"Nazionali
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