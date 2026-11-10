Italia, Liberali: "Mi ispiro a Totti, mi è sempre piaciuto molto"

Inter, emergenza in attacco: infortuni per Bonny e Thuram. Entrambi hanno lasciato il ritiro delle rispettive nazionali

nov 10, 16:46

Inizia la sosta e l'Inter di Chivu perde due pedine importanti in attacco. Bonny ha lasciato il ritiro della Costa D'Avorio a causa di un problema muscolare e come riportato da Sky Sport lo stop per l...