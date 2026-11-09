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Italia, Mancini sulla mancata convocazione di Cristante: "Lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Ora ci servono altre soluzioni"

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
Cristante
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Bryan Cristante è stato escluso dal Ct Roberto Mancini per le ultime due sfide di Nations League dell'Italia contro Francia e Belgio. Il centrocampista giallorosso, quindi, durante la sosta lavorerà a Trigoria insieme a Gian Piero Gasperini e al resto del gruppo.
Mancini, in conferenza stampa ha parlato così dell'esclusione del numero 4 romanista: "Perché non ci sono Cristante e Bernardeschi? Loro li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza".

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