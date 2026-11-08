Stop Mancini, niente Italia. In tredici via con le nazionali

Stop Mancini, niente Italia. In tredici via con le nazionaliLa penna degli Altri
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Roma implacabile, Sassuolo asfaltato
IL TEMPO (L.PES) - Senza sosta. La Roma batte il Sassuolo all'Olimpico e arriva alla sosta con un sorriso e una notte al secondo posto,davanti all'Inter e a un punto dalla Lazio, in attesa delle gare...
Gasp: "Secondo posto? Non so se firmerei"
IL TEMPO - (G.TURCHETTI) La Roma ha reagito, ancora una volta. E Gasperini, per almeno una notte, si gode il secondo posto. «Questa striscia di nove partite in ventisette giorni è stata incredibile. A...
Gasp balla coi lupi
Venghino signori, venghino. Il parco divertimenti della Roma è aperto, (...) con 64.674 spettatori che hanno riempito anche ieri sera l'Olimpico, estasiati nel vedere un altro giro di giostra della ba...