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De Roon: "All'Olanda manca la cattiveria degli argentini, come quelli della Roma. Il Mondiale una gioia, ora spazio ai giovani"

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di Paolo Rosi
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Intervistato dai canali di Ziggo Sport per il format Kick 't Met, il centrocampista della Roma Marten de Roon è tornato a parlare della sua esperienza Mondiale con la maglia dell'Olanda, soffermandosi sull'eliminazione contro il Marocco e tracciando un parallelo con la mentalità vissuta in giallorosso.
Ripercorrendo la chiamata a sorpresa di Ronald Koeman dopo due anni di assenza, Marten de Roon ha raccontato le emozioni vissute negli Stati Uniti: "Ho ricevuto quella telefonata e la mia prima reazione è stata di grande gioia. È stato un vero e proprio tocco di classe finale, un'esperienza bellissima rovinata purtroppo dall'epilogo contro il Marocco ai calci di rigore".
Il centrocampista olandese ha poi analizzato ciò che spesso manca alla sua Nazionale per compiere l'ultimo salto di qualità, prendendo a modello i compagni di squadra della Roma: "Quello che ci manca è la convinzione e la cattiveria che hanno gli argentini. Qui alla Roma abbiamo giocatori come Nahuel Molina, Paulo Dybala e Santiago Castro. Fuori dal campo sono ragazzi splendidi, sorridenti e amichevoli, ma quando scendono in campo cambiano completamente: vogliono vincere e sono disposti a tutto per farlo. Quella mentalità fa la differenza". Infine, uno sguardo al futuro della selezione Oranje e alla sua avventura nella capitale: "Il Mondiale è stato speciale, ma ora è giusto lasciare spazio ai giovani come Gravenberch, Tijjani Reijnders e gli altri ragazzi che stanno crescendo. Io sono felice di essere qui alla Roma e di concentrarmi sul club".
(Ziggo Sport)
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