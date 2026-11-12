De Roon: "All'Olanda manca la cattiveria degli argentini, come quelli della Roma. Il Mondiale una gioia, ora spazio ai giovani"Altre
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Olanda, il ct Xavi: "Malen è in forma, vuole mostrare il suo potenziale. Cerchiamo di dargli fiducia, voglio vederlo"
In casa della nazionale olandese l'attenzione è focalizzata sulla sfida di Nations League contro la Grecia, con il commissario tecnico Xavi che si è soffermato in particolare sulla situazione di Donye...
U21, Baldini: "Non pensavo che Lulli sarebbe esploso così rapidamente, ma l'abbiamo sempre monitorato"
Alla vigilia dell'amichevole contro la Francia in programma a Laval, il commissario tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e fare il punto sul...
De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)
A margine della presentazione di "Radici", la docuserie che racconta il suo ritorno all'Ostiamare nelle vesti di presidente, Daniele De Rossi ha commentato l'esonero di Alberto Aquilani, avvenuto a po...