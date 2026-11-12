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PSG-Roma, è già sold out: esauriti in poche ore tutti i 1500 biglietti del settore ospiti

Coppe europee
di Francesca Altobelli
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È bastata una sola giornata di prelazione per mandare in sold out il settore ospiti del Parc des Princes in vista di Paris Saint-Germain-Roma, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League in programma mercoledì 25 novembre alle 21:00.
La vendita dei 1500 tagliandi (fissati a 50 euro e acquistabili con un limite di un biglietto per transazione) era scattata alle 13:00 di oggi, giovedì 12 novembre, in esclusiva per i titolari di Abbonamento Serie A Plus 2026/27. Nel giro di poche ore, la disponibilità è andata completamente esaurita.
La capienza destinata ai sostenitori giallorossi è stata ridotta da circa 2300 a 1500 posti su disposizione della polizia francese per motivi di ordine pubblico: la trasferta è infatti considerata ad alto rischio a causa dell'amicizia tra gli ultras del PSG e quelli del Napoli, storici rivali della tifoseria romanista.
Il tutto esaurito immediato ha di fatto annullato le successive fasi di vendita, rendendo superflui sia il proseguimento della prelazione fino a domani (venerdì 13 novembre) sia l'apertura della vendita libera inizialmente prevista tra lunedì 16 e martedì 17 novembre.

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