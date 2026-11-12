PSG-Roma, è già sold out: esauriti in poche ore tutti i 1500 biglietti del settore ospiti

PSG-Roma, è già sold out: esauriti in poche ore tutti i 1500 biglietti del settore ospitiCoppe europee
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