Calendario, un assist da primato

d’ora in avanti il percorso sembra scollinare un poco rispetto ai tanti impegni tra guardi già affrontati. Il concluderanno un mese di novembre decisamente meno intenso rispetto ai 7 match giocati nei 20 giorni di ottobre. e i suoi potranno sfruttare la scia di un calendario che nella prima fase li ha visti affrontare Fiorentina, Atalanta, Inter, Como e Napoli nelle prime dieci uscite. La Roma è in cima al gran premio della montagna eun poco rispetto ai tanti impegni tra guardi già affrontati. Il Sassuolo in casa domani, poi il Parma dopo la sosta e infine il Monza, dopo la terribile sfida al Parco dei Principi col Psg Gasperini e i suoi potranno sfruttare la scia di un calendario che nella prima fase li ha visti affrontare Fiorentina, Atalanta, Inter, Como e Napoli nelle prime dieci uscite.

Nelle prossime tre le competitor dei giallorossi che ambiscono al vertice della Serie A finiranno inevitabilmente per togliersi punti a vicenda. Il Como giocherà ad esempio con l’Inter e con la Juve, mentre il Milan ospiterà il Napoli. Un’opportunità che la Roma dovrà provare a sfruttare per consolidare la propria posizione in classifica. [...]

La Roma fin qui non ha accusato il colpo dell’Europa che conta ed è in striscia positiva dalla passata stagione per quanto riguarda il torneo domestico. L’ultima sconfitta risale al 5 aprile, la domenica di Pasqua: 5-2 in casa dell’Inter. Da allora la banda di Gasp ha seguito lo spartito talmente alla lettera collezionando 17 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 4 pareggi) nonostante una serie notevole di infortuni, pareggiando l’andamento della prima Roma di Garcia che non perse mai da agosto a dicembre del 2013.

Gasp può arrivare in doppia cifra, quindi a 20, prima del doppio confronto ad alta quota con Bologna e Lazio di inizio dicembre. [...] Davanti in questa classifica di merito c’è l’imbattibilità in 19 risultati di Ranieri tra la fine del 2024 e i primi cinque mesi del 2025 e quella in 20 di Spalletti nei nove mesi iniziali del 2016., quindi a 20, prima del doppio confronto ad alta quota con Bologna e Lazio di inizio dicembre. [...]

si tratta di un gioco a vincere. La stagione dello scudetto sfiorato (2009-10) e In ambedue le ipotesi,. La stagione dello scudetto sfiorato (2009-10) e Capello l’anno dopo il tricolore, da settembre 2001 a marzo 2002.

(Corsport)