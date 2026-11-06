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All’improvviso la Roma si scopre meno protetta. Gollini tenta il recupero

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
gOLLINI
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Gasperini e una diga da ricostruire. Con la ferita di Manchester ancora aperta, la Roma si avvicina al ritorno in campo domani sera, in un Olimpico interamente giallorosso dove arriverà il Sassuolo, alla vigilia della sosta per le nazionali. L’obiettivo è cancellare in fretta la rimonta subita in Champions, cercando la terza vittoria di fila in campionato dopo quelle su Cagliari e Udinese. Per farlo, il dottor Gasp deve anzitutto fermare l’emorragia di gol subiti.
Le 3 reti segnate dallo United martedì, infatti, hanno confermato il pericoloso trend in cui la Roma si è infilata nelle ultime settimane. Sono 10 le reti subite nelle ultime 4 partite contro Napoli (3), Cagliari (2), Udinese (2) e, appunto, Manchester United (3). Un rendimento in netta controtendenza rispetto alle prime 10 gare della stagione, quando il muro romanista aveva concesso soltanto 8 gol, di cui 4 segnati dal Real Madrid, e mantenuto la porta inviolata in 6 occasioni. La media delle reti concesse è triplicata, passando da 0,8 a 2,5 gol subiti ogni 90’. [...]
Di giustificazioni ce ne sono, a partire dal portiere. Svilar è tra i migliori nel ruolo in Europa e la sua è un’assenza pesante, acuita poi dal fatto che anche il vice, Gollini, si è fatto male, chiamando in causa Vasquez, che a inizio stagione non era neanche nelle liste Serie A e Uefa. Il serbo tornerà soltanto dopo la sosta, mentre per domani è ancora in dubbio la presenza di Gollini, per il fastidio alla schiena. A Trigoria sono convinti di poterlo mettere a disposizione di Gasperini con delle infiltrazioni, ma al momento Vasquez rimane in vantaggio.
A prescindere da chi ci sarà tra i pali, contro il Sassuolo la Roma deve ritrovare la solidità perduta. [...] L’unico altro recupero possibile rimane quello di Koné, che però anche ieri si è allenato a parte. Oggi provino per il francese, poi Gasperini - che non parlerà in conferenza - deciderà se convocarlo o meno. Dybala, invece, tornerà a Parma, così come Rensch, i cui esami hanno evidenziato una lesione di 1° grado all’adduttore lungo di destra: 3 settimane di stop. La diga perde pezzi, ma va ricostruita.
(Corsera)

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