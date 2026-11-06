Dybala e Koné ancora fuori. Rensch: lesione, out 20 giorni

Anche ieri, infatti, Paulo Dybala ha svolto lavoro differenziato e non riuscirà a recuperare per l’ultima sfida prima della sosta, quella in programma domani sera allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. Così saranno ben sette le gare saltate di fila dall’attaccante argentino, uscito alla fine del primo tempo contro il Real Madrid per una lieve lesione al polpaccio che evidentemente ancora provoca fastidio. Dybala non vuole rischiare e punta a recuperare al 100% in vista della ripresa del campionato. Gasperini si affiderà ancora a Soulé e Mora alle spalle di Malen. [...] La Joya non arriva nemmeno nel finale.e non riuscirà a recuperare per l’ultima sfida prima della sosta, quella in programma domani sera allo stadio Olimpico contro il Sassuolo., uscito alla fine del primo tempo contro il Real Madrid per una lieve lesione al polpaccio che evidentemente ancora provoca fastidio.in vista della ripresa del campionato.[...]

sarà di certo out anche Rensch, al quale ieri è stata riscontrata una lesione di primo grado dell’adduttore lungo di destra. Per l’olandese venti giorni di stop, con possibile ritorno tra la trasferta di Parma (21 novembre) e quella di Parigi contro il Psg, in programma il 25. Restano in bilico per domani, infine, Koné e Gollini, anche se le sensazioni sono negative soprattutto per il centrocampista che rischia così anche di non poter rispondere alla chiamata di Zidane con la Francia. [...] Contro la squadra di Aquilani, al quale ieri è stata riscontrata una lesione di primo grado dell’adduttore lungo di destra. Per l’olandese venti giorni di stop, con possibile ritorno tra la trasferta di Parma (21 novembre) e quella di Parigi contro il Psg, in programma il 25., anche se le sensazioni sono negative soprattutto per il centrocampista che rischia così anche di non poter rispondere alla chiamata di Zidane con la Francia. [...]

In porta Vasquez è pronto all’esordio in campionato dopo quello di martedì scorso in Champions League. Alla ripresa Gasp potrà finalmente riabbracciare Svilar, che si è quasi messo alle spalle la frattura da stress al quinto dito del piede. Una bella notizia, considerato che senza il portiere belga la Roma ha incassato quasi il triplo dei gol.

(Gasport)