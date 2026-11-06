Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Senza sosta. Da N'Dicka a De Roon, la Roma affaticata all'ultimo sforzo

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
ndicka
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ad ammetterlo è stato direttamente Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida dell’Old Trafford. «In questo periodo abbiamo giocato otto partite sul filo del rasoio». Già, anche se l’ottava in quel momento doveva ancora disputarla e alla fine il rasoio ha lasciato il segno. Del resto, non potrebbe che essere così, considerando anche il numero di impegni, la qualità degli avversari e il fatto di giocare ogni tre giorni. «Un periodo così fitto nel corso di una stagione non me lo ricordo», aveva detto Gasperini. Forse gli era capitato solo una volta, l’anno dell’Europa League con l’Atalanta. Ecco, stavolta di mezzo c’è anche la Champions e non l’Europa League, una competizione sicuramente più dura ed impegnativa. Ed allora è anche normale che alcuni giocatori siano arrivati a questo ultimo sforzo, quello di domani sera con il Sassuolo, un po’ stanchi, affaticati. Magari non con la lingua di fuori, ma sicuramente con le tossine sui muscoli che si fanno sentire eccome. [...]
Del resto, da una sosta all’altra (entrambe per gli impegni delle nazionali) la Roma si è trovata a giocare finora otto partite in appena 23 giorni. Che, appunto, domani diventeranno addirittura nove in 27, esattamente una gara ogni tre giorni. Un tipo di sforzo che avrebbe bisogno di una rosa sicuramente più lunga di quella che ha attualmente a disposizione l’allenatore della Roma. Che anche domani dovrà fare i conti con tante assenze (dei vari Dybala, Koné e Gollini non dovrebbe infatti recuperare nessuno dei tre), dovendo giocoforza anche insistere sempre sugli stessi giocatori.
E allora domani Gasp potrebbe anche decidere di dare un turno di sosta a Marten de Roon, che martedì sera, nel secondo tempo di Manchester, sembrava davvero non averne più. Del resto il centrocampista olandese è quello che in queste otto gare è stato “spremuto” di più, giocandole tutte e spesso anche per intero (in sei occasioni per 90’, è uscito prima solo contro Slovan Bratislava e Cagliari). Un impiego quasi inatteso, considerando che de Roon ha 35 anni abbondanti e si è presentato anche in ritardo di condizione, mettendoci un po’ a ritrovare il ritmo giusto. Gasperini, però, si fida talmente tanto di lui che una volta venuto a mancare Koné ha deciso di non tirarlo praticamente più fuori dal campo. Tanto che de Roon in queste otto partite è quello che ha giocato più di tutti, complessivamente 673 minuti. Anche più di Gollini, il portiere, che di minuti ne ha messi insieme 630 (saltando per infortunio solo la sfida dell’Old Trafford). [...]
Ed è proprio in mezzo al campo che la Roma ha avuto i problemi maggiori, anche a causa dell’infortunio di Cristante (infiammazione al ginocchio) che lo ha tenuto fuori nelle prime 4 partite di questo tour de force, facendolo rientrare solo contro il Napoli. Da lì in poi, però, il capitano non è mai più uscito, giocando anche le altre quattro gare per intero. Con l’altro centrocampista, Pisilli, che ha giocato anche lui molto (in tutto 476 minuti) e che nell’ultima partita, quella di Manchester, è sembrato in forte affanno. Tra gli usurati giallorossi, poi, ci sono anche Soulé (586 minuti), che però non sembra aver patito le fatiche. Anzi, l’argentino vive probabilmente il suo miglior momento da quando è sbarcato a Roma e anche domani sarà una delle chiavi della partita. Diverso invece il discorso per i difensori, con N’Dicka, Hermoso e Mancini che hanno accumulato tanti minuti, che poi vanno sommati a quelli giocati in precedenza.
I tre difensori titolari, infatti, non hanno quasi mai tirato il fiato, tranne Mancini nell’ultimo periodo. E se N’Dicka grandi segnali di fatica non ne ha poi evidenziati, Hermoso nelle ultime partite ha invece visto scendere il livello delle sue prestazioni. Domani per tutti ci sarà l’ultima fatica, poi il meritato riposo. Per tanti ma non per tutti. D’altronde ci sono sempre le nazionali di mezzo. Ed allora il cartello “senza sosta” andrà esposto ancora... [...] Senza Svilar, intanto, sono quasi triplicati i gol subiti. Con Mile in porta la Roma ha incassato 4 reti in 6 partite, con Gollini (e Vasquez) 14 in 8 gare, anche se Gollini non ha fatto poi malissimo. Con Svilar la media dei gol subiti è di 0,66, senza sale a 1,75.
(Gasport)

Leggi anche

Italia U21, i convocati di Baldini per le amichevoli contro Francia e Belgio: c'è LulliItalia U21, i convocati di Baldini per le amichevoli contro Francia e Belgio: c'è Lulli
Calciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea HojbjergCalciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea Hojbjerg
Trigoria: allenamento in vista del Sassuolo. Presente anche il ds D'Amico (FOTO E VIDEO)Trigoria: allenamento in vista del Sassuolo. Presente anche il ds D'Amico (FOTO E VIDEO)
RomaGasperiniNdickaDe Roon

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

stadio olimpico roma feyenoord

Col Sassuolo l’Olimpico verso il sold out: aperto anche il Distinto Nord-Ovest

L’Olimpico si prepara a vestirsi a festa. Sabato alle 20.45 la Roma ospita il Sassuolo e il sold out è ormai dietro l’angolo: la disponibilità dei biglietti sta già terminando e, per accontentare le t...

WhatsApp Image 2026-10-31 at 18.41.24

Calendario, un assist da primato

La Roma è in cima al gran premio della montagna e d’ora in avanti il percorso sembra scollinare un poco rispetto ai tanti impegni tra guardi già affrontati. Il Sassuolo in casa domani, poi il Parma do...

Svilar

Senza Svilar quasi triplicati i gol subiti

Dopo la sosta tornerà Svilar e Gasp non vede l’ora. Senza di lui, infatti, il muro giallorosso ha iniziato a scricchiolare e ora fa addirittura acqua. Con Mile in porta, infatti, la Roma ha subito 4 g...

NOTIZIE POPOLARI
images - 2026-11-03T233659.008

Manchester United-Roma: la spiegazione della Uefa sulla ripetizione del rigore. Nessun commento sul fallo di Mancini

hojbjerg

Calciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea Hojbjerg

Buba

Calciomercato Roma: l'Eintracht Francoforte su Buba Sangaré. I giallorossi hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita

romano

Angelozzi (ex ds Cagliari): "L'anno scorso Massara non ha voluto cedere completamente Romano. Il Cagliari ha fatto un grande colpo"

de roon genoa

DE ROON: "Sapevo che venire alla Roma sarebbe stato un passaggio difficile, poi non ho avuto dubbi. A contare sono i fatti"

eNDRICK

Calciomercato Roma: per gennaio resta viva la pista Endrick. Contatti con l'entourage del calciatore

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading